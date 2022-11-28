أكدت منصة «مساند»، أنه في حال رفض العمالة للعمل بعد الاستقدام، فإن مسؤوليتها تقع على مكاتب وشركات الاستقدام التي توسطت في استقدامها، وذلك لمدة 90 يوما تبدأ من تاريخ قدومها إلى السعودية.

وأوضحت المنصة أنه وخلال فترة التجربة، يلتزم مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل، وإعادة تكلفة الاستقدام محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر، مشددا على أنه في حال رفض المكتب لذلك فيجب تقديم شكوى عن طريق «مساند» لمتابعة الشكوى لحين استعادة الحقوق.

وأشارت إلى أنه خلال فترة التجربة، يمكن للمستفيد إثبات رفض العاملة للعمل عن طريق لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية، أو بتوثيق من المرخص له، ومن ثم يتم رفع شكوى من خلال منصة «مساند»، وستتم متابعتها من قبل المنصة.