كشفت إدارة الطيران الفيدرالية، عن تحطم طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأمريكية.

ويُشار إلى أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء الأحد.

وأفاد بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، بأن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهم.

ووثق مقطع فيديو لطائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة.

والجدير بالذكر أن الحادث تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترًا، وما زالت التحقيقات في الحادث مستمرة.