أوضحت المدربة فاطمة خان، اليوم الاثنين، فوائد رياضة رفع الأثقال للنساء وخطوات تطبيقها دون ضرر للمبتدئات.

وقالت فاطمة خان، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن رياضة رفع الأثقال للنساء تقوي أوتار العظام والعضلات وتحسن من شكل الجسم، كما يصبح هناك قوة عضلية، وتقوي الأقدام والعظام مما يفيد السيدات عند الحمل.

وأكدت أن من لم تتمرن من قبل عليها أن تتمرن بوزن جسمها لكي تعرف نقاط الضعف والقوة لديها وتتدرج في الأوزان فيما بعد، ويفضل وجود مدرب معها لكي يرشدها بالطريقة الصحيحة، مضيفة أن الجينات والتغذية السليمة يساعدان بظهور نتائج رفع الأثقال بشكل أسرع.

#صباح_السعودية | ما فوائد رياضة رفع الأثقال للنساء؟ وما خطوات تطبيقها دون ضرر للمبتدئات؟🏋️‍♀️ #قناة_السعودية pic.twitter.com/K0FOLKzmMQ — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 28, 2022