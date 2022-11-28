تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهروب بعير من صاحبه، في طريق خريص بالرياض.

ووثق مقطع الفيديو البعير وهو سائب ويجري بين السيارات؛ الأمر الذي سبب في إرباك حركة المرور، حيث يمكن سماع صوت “فرملة” سيارة بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام به.

وسمع صوت في المقطع يقول: “في طريق خريص، بعير ضايع، شلون هذا جاء، شلون هذا طاح، يارب استر”.

وأظهر المقطع، شخصًا يبدو أنه صاحب الجمل، يركض بأقصى سرعته ليلحقه ويمسك به، حتى أعياه الجري، وتوقف فجأة وهو يقول”مو راضي يوقف”.