كشفت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مهندس كهرباء Electrical Engineer

وأفادت بأن المؤهلات و الخبرات المطلوبة للتقديم هي:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة

– خبرة سليمة في التعامل مع قضايا الهندسة الكهربائية المعقدة في المنطقة المشحونة لضمان اكتمال العمل كأهداف محددة.

– اتصال كتابي وشفهي قوي، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة على رابط الموقع .