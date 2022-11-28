كشفت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مهندس كهرباء Electrical Engineer
وأفادت بأن المؤهلات و الخبرات المطلوبة للتقديم هي:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة
– خبرة سليمة في التعامل مع قضايا الهندسة الكهربائية المعقدة في المنطقة المشحونة لضمان اكتمال العمل كأهداف محددة.
– اتصال كتابي وشفهي قوي، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة على رابط الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً