أقدمت امرأة تمر بأزمة نفسية على قتل شقيقها بطريقة مأساوية بعد أن سددت إليه 11 طعنة نافذة بالبطن والظهر.

وقامت المرأة البالغة من العمر 37 عاما بقتل شقيقها البالغ من العمر 33 عاما بـ11 طعنة بالسكين، منها 10 طعنات نافذة بالبطن وواحدة بالظهر، وذبحه بالرقبة ، بعد تقييده من يديه وقدميه، وذلك في محافظة الأقصر في مصر.

وألقت الشرطة القبض على المتهمة في نفس مكان ارتكاب الجريمة، وهو منزلها، وبدت في حالة غير طبيعية، فيما تم نقل جثة الشاب القتيل لمشرحة المستشفى وتولت جهات التحقيق القضية بعد تحرير محضر بالواقعة.