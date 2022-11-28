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  • إخلاء طائرة ركاب عند إقلاعها بسبب إصرار زوجين على عدم دفع رسوم الأمتعة

إخلاء طائرة ركاب عند إقلاعها بسبب إصرار زوجين على عدم دفع رسوم الأمتعة

منذ 23 دقيقة
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إخلاء طائرة ركاب عند إقلاعها بسبب إصرار زوجين على عدم دفع رسوم الأمتعة
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اضطرت طائرة كاملة مليئة بالمسافرين على النزول من الرحلة الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد أن اقتحم راكبان الطائرة وأثاروا الشغب كي لا يقومون بـ دفع رسوم الأمتعة.

وتفصيلاً، حاول الزوجان الصعود على متن الطائرة بأمتعة كبيرة الحجم دون دفع ثمنها، وتخطيا مقاييس الحقائب ومسح تصاريح الصعود إلى الطائرة.”

وعلى الفور تدخلت الشرطة وقامت في النهاية بإجبار جميع الركاب على النزول من الرحلة وهم يسبون الزوجان لتأخيرهم عن رحلتهم.

وقال أحد الركاب عندما أجبرت الشرطة الجميع على النزول :” نحن متعبون، لقد كنا نطير لمدة 20 ساعة بأموالنا، أنت لا تعرف ما الذي مررنا به ، لقد دفعنا ثمن تذكرتنا مثلكم تمامًا.”

 

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