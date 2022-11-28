أوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز التميمي، الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن الجمعية تقدم 311 ألف جلسة مجانًا سنويًا بالعلاج الطبيعي والوظيفي، لافتًا أن هذا العدد إذا كانت الجمعية لم تقوم به فلا شك أنه يحمل لوزارة الصحة .

وقال التميمي خلال لقائه على برنامج في العلن المُذاع على القناة السعودية:” أن الإشكالية والتحدي بالنسبة الوزارة تشريعية، فمن الممكن أن تشتري الإقامة والخدمات”، مُشيرًا إلى أن كل ذلك له ميزانية واتفاقات معينة ولكن العلاج الوظيفي وخدمات العلاج الطبيعي غير موجوده.

ومن جانبه، أكد التميمي أنه تم فتح المجال لجميع الفئات للاستفادة من نشاط الجمعيات حتى لغير السعوديين، مؤكدًا أن جميع خدمات “جمعية الأطفال ذوي الإعاقة” مجانية.

وفي السياق، تحدث المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدكتور غازي القصيبي، عن السبب في نشأة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وقال القصبي:” أنه عرض الفكرة على الملك خالد رحمه الله، بأن يكون العمل عمل خيري بين المؤسسات ورجال الأعمال؛ لتكوين هذه المنشأة كعمل خيري.”

وتابع:” أنه على الفور تم جمع التبرعات حيث أنه تم جمع 60 مليون وتبرع الملك خالد بـ 60 مليون دعمًا لجهود المجتمع المدني في تكوين هذه الجمعية.”