قضت محكمة أمن الدولة في جزر القُمر، اليوم (الإثنين)، على الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي، بالسجن مدى الحياة؛ وذلك بتهمة الخيانة العظمى.

وكان “سامبي” البالغ 64 عاماً، قد ظهر لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي، مُشيرًا إلى الإجراء الذي يعدَّه غير عادل، ثم تغيَّب عن بقية الجلسات.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس: “لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر”.

ويُذكر أن سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد.