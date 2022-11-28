تعرض منزل مدرب منتخب المغرب السابق وحيد خليلوزيتش للسرقة في فرنسا، وذلك بالتزامن مع فوز المغرب على بلجيكا 2-0 أمس الأحد.

وكشفت مصادر ان اللصوص اقتحموا نافذة الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين “إيفلين” ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وتُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فيما فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.

يذكر أن خليلوزيتش أقيل من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في أغسطس الماضي، بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام عدو نجم تشلسي حكيم زياش.