التقط وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل صوراً تذكارية مع متطوعي ومتطوعات المملكة في بطولة كأس العالم.

و يتواجد أكثر من 500 متطوع سعودي في بطولة كأس العالم 2022 ضمن برنامج تبادل المعرفة والتطوع الذي يضم كذلك أكثر من 10 جهات حكومية وأكثر من 20 موظفاً.