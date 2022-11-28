التقط وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل صوراً تذكارية مع متطوعي ومتطوعات المملكة في بطولة كأس العالم.
و يتواجد أكثر من 500 متطوع سعودي في بطولة كأس العالم 2022 ضمن برنامج تبادل المعرفة والتطوع الذي يضم كذلك أكثر من 10 جهات حكومية وأكثر من 20 موظفاً.
فيديو | #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقط صور تذكارية مع متطوعي ومتطوعات المملكة في بطولة #كأس_العالم_FIFA#FIFAWorldCup #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/EIdKHnjwru
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 28, 2022
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