توفيت امرأة في أستراليا مسنة إلى مأساة، بعد إصابتها بمرض تنفسي خطير جراء اعتناءها بحديقتها، في واقعة دفعت خبراء الصحة إلى إصدار توصيات لأجل الوقاية.

وكانت المرأة تعتني بالحديقة عن وضع خلطة زراعية مع النبات، ثم استنشقت بكتيريا يرجح أنها مؤذية وأدت بها إلى المرض.

وأوصت السلطات الصحية في الولاية، من يعتنون بحدائقهم، بأن يتوخوا الحذر والحرص، عندما يستخدمون الخلطات الزراعية.

وأشار المدير التنفيذي في قطاع الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، جيرمي ماكانلتي، إلى أن هذه البكتيريا تحمل تهديدا لكبار السن والمدخنين.