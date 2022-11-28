أعلن مشروع تروجينا عن النجاح في إنتاج الثلوج الصناعية بقمم جبال السروات، ما سيوفر تجربة رائعة للتزلج في المملكة.

وأوضح أحد الفنيين المتخصصين في صناعة الثلوج بالمشروع، جاك لوري، أن درجة الحرارة في الجبل تصل إلى 8 درجات تحت الصفر، الأمر الذي يعد مثاليا لصناعة الثلوج.

يذكر أن قرية التزلج تضم منحدرات تزلج خارجية هي الأولى من نوعها في المملكة، ويأتي كل ذلك ضمن مشروع تروجينا الذي سيقدم عدداً من الأنشطة والفعاليات لمحبي المغامرات.