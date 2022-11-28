تم عرض أرقام هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم لواتساب للبيع عبر الإنترنت في أكبر هجمة إلكترونية واختراق للبيانات قد مرت على تاريخ التطبيق.

وذكر تقرير صادر عن “Cybernews”، أنه تم نشر إعلان على منتدى مجتمع خاص بجماعة هاكرز، مدعيًا أنه يبيع قاعدة بيانات 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي واتساب.

يُزعم أن مجموعة البيانات تحتوي على بيانات مستخدمي واتساب من 84 دولة.

ويدعي الشخص الذي قام بالتهديد أن هناك أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أميركي مدرج، وجزء كبير آخر من أرقام الهواتف تخص مواطني مصر (45 مليونًا)، وإيطاليا (35 مليونًا)، والمملكة العربية السعودية (29 مليونًا)، وفرنسا (20 مليونًا) وتركيا (20 مليونًا)، والمملكة المتحدة (11 مليونا)، وروسيا (10 ملايين).

وأضاف لـ “Cybernews” إنهم كانوا يبيعون مجموعة البيانات الأميركية مقابل 7 آلاف دولار، والمملكة المتحدة مقابل 2500 دولار، وألمانيا بـ 2000 دولار.