طالبت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي الإرهابية بوقف هجماتهم على الموانئ النفطية التي تستهدف إمدادات الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأثنين، إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى سلطنة عمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.

وقال البيان “في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن”.