قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إن مطار الملك سلمان الدولي ممكّن أساسي لنمو مدينة الرياض في كل القطاعات.
ولفت إلى أن المطار يعد خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية وتطور صناعة الطيران في المملكة، كما يتطلب سنوات عديدة لإنجازه، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.
يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيكون واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم².
#نشرة_الرابعة | وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر: #مطار_الملك_سلمان_الدولي ممكّن أساسي لنمو مدينة #الرياض في كل القطاعات@SalehAlJasser pic.twitter.com/WZgDqorkEG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2022
#نشرة_الرابعة | وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر: #مطار_الملك_سلمان_الدولي خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية وتطور صناعة الطيران في السعودية@SalehAlJasser pic.twitter.com/JaqvQhkiuv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2022
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