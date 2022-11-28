قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إن مطار الملك سلمان الدولي ممكّن أساسي لنمو مدينة الرياض في كل القطاعات.

ولفت إلى أن المطار يعد خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية وتطور صناعة الطيران في المملكة، كما يتطلب سنوات عديدة لإنجازه، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيكون واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم².