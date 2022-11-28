أوضح أنمار السليماني، مستشار تأسيس وتطوير الأعمال، الخطوات الضرورية التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار الاستقالة من الوظيفة بعيدا عن العاطفة.

وأضاف أنه القرار يجب أن يكون بسبب عائد مادي مثل الأجر أو منصب وظيفي أو ترقية أو بسبب عوامل معنوية مثل كل الأمور الغير ملموسة التي قد تؤثر على نفسية الشخص وعلاقته بأسرته وعلاقاته بالأخرين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد على ضرورة أن يقيم الفرد نفسه ومهاراته في العمل ووضعه وأولوياته قبل ترك الوظيفة وبناء على ذلك يحدد ما إذا كان سيقرر ترك العمل أم لا، فمثلا قد يكون أولويات الفرد العائد المادي لذلك يضطر للبقاء في العمل حتى ولو كان يعاني معنويا من الوظيفة، أو أن العائد المادي في الوظيفة قليلة لذلك يضطر لترك العمل.

لافتا إلى أن هناك وظائف قد تتناسب مع البعض ولا تتناسب مع البعض الآخر، كما أن هناك وظائف قد تكون مناسبة للفرد وتصبح بعد مدة زمنية غير مناسبة له.