أكدت المستشارة الاجتماعية هبة الوهيبي، أن الاختيار السليم قبل الزواج ضروري، بينما التفكير في تغيير الطرف الآخر بعد الزواج هو المشكلة.

وعن إنشاء زواج ناجح يتقبل سقف الطموح والآمال من الجانبين، قالت الوهيبي: “الزواج ليس عائق للنجاح، لكن تصرفاتك خلال الزواج هي السبب في المشكلات، والمرأة عليها موازنة أولوياتها”.

وأوضحت أن للمرأة حقوق مضمونة من الدولة وغير قابلة للنقاش، حتى على مستوى الأسرة، مثل التعليم والتوظيف، مضيفة: “قد تحتاج للأسف للجهاد للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها”.

اختاري معاركك.. د. هبة الوهيبي – مستشارة اجتماعية: للمرأة حقوق مضمونة من الدولة وغير قابلة للنقاش، حتى على مستوى الأسرة، وقد تحتاج للأسف للجهاد للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها@Drhalwhaibi #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/avZF2ku6zn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 28, 2022

د. هبة الوهيبي – مستشارة اجتماعية: الاختيار السليم قبل الزواج ضروري، والتفكير في تغيير الطرف الآخر بعد الزواج هو المشكلة@Drhalwhaibi #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zlTdhL1VIx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 28, 2022