سخرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، من فارق الكول بينها وبين الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الذي وصل أمس إلى دولة الكويت من أجل حضور معرض الكتاب

ونشرت حليمة بولند صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تقف بجانب الممثل التركي وتعلق على فارق الطول الشديد بينهما.

وعلقت حليمة بولند على سخرية الجمهور من قبل بسبب فارق الطول بينها وبين لاعب منتخب فرنسا السابق تيري هنري، ساخرة من تكرار الموقف مع الفنان التركي بوراك أوزجيفيت .

وقالت حليمة بولند معلقة على الصورة: “كالعادة فرق الطول بيني وبين الفرنسي تيري هنري بالمرة الأولى والحين مع التركي بوراك بالمرة الثانية، شالحل يا جماعة مع هالطناطل”.

وظهرت حليمة بولند في صورة ثانية تجلس بجانب الفنان التركي وعلقت قائلة: “مع النجم التركي بوراك”، ووضعت إيموجي قلب، إلا أنها عادت من جديد للسخرية من فارق الطول بتعليق جديد على الصورة التي ظهرت

ومازحت حليمة بولند الجمهور قائلة: “الإدارة قرروا أن يقعدونهم علشان لا يبين فارق الطول”.