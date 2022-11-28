قرر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأثنين، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وأوضح مجلس السيادة السوداني، في بيان له اليوم، إنه سيتم حصر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة.

وأضاف البيان أن البرهان قرر وقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية، وتشكيل لجنة لتكوين “لجان تسيير” للنقابات والاتحادات المهنية.

كان عبد الفتاح البرهان قرر موقف القوات المسلحة السودانية الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب السوداني منذ أبريل 2019 ، مشددا على ألا تراجع عن ذلك الموقف.