أكد أستاذ المالية والاستثمار في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد مكني، أنه بعد مطار الملك سلمان الدولي ستصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي للطيران عبر جذب حركة المسافرين.

وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، سيعلن الرياض واحدة من أهم الوجهات العالمية وسيزيد الناتج المحلي الوطني 27 مليار ريال سنويا، كما أنه سيخلق عدد كبير من الوظائف.

وكان سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.