توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هطول أمطار من غزيرة لمتوسطة مع جريان السيول في عدد من المناطق منها تبوك والمدينة وحائل والقصيم والجوف.

وأشار “العقيل” في تصريحات لقناة العربية أن المركز يتابع غزارة الأمطار بشكل لحظي ولديه آلية لإبلاغ جميع الجهات الحكومية والأهلية للحيطة والحذر.

وتابع أن المركز لديه 3 أنواع من التنبيهات: باللون الأصفر ويكون قبل الحالات الجوية وبرتقالي أي تنبيه متقدم ويعني ضرورة رفع مستوى الجاهزية ثم التحذير وهو أعلى مراحل التنبيه لرفع الجاهزية القصوى.

#نشرة_الرابعة | المحلل في المركز السعودي للأرصاد عقيل العقيل: نتوقع جريان السيول في عدد من المناطق والتنبيه المتقدم يعني ضرورة رفع مستوى الجاهزية@PmeMediacen pic.twitter.com/dZJq3XP0lz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2022

#نشرة_الرابعة | المحلل في المركز السعودي للأرصاد عقيل العقيل: نتابع غزارة الأمطار بشكل لحظي ولدينا آلية لإبلاغ جميع الجهات الحكومية والأهلية للحيطة والحذر@PmeMediacen pic.twitter.com/n6LJ9VVWJ1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2022