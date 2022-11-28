توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هطول أمطار من غزيرة لمتوسطة مع جريان السيول في عدد من المناطق منها تبوك والمدينة وحائل والقصيم والجوف.

وأشار “العقيل” في تصريحات لقناة العربية أن المركز يتابع غزارة الأمطار بشكل لحظي ولديه آلية لإبلاغ جميع الجهات الحكومية والأهلية للحيطة والحذر.

وتابع أن المركز لديه 3 أنواع من التنبيهات: باللون الأصفر ويكون قبل الحالات الجوية وبرتقالي أي تنبيه متقدم ويعني ضرورة رفع مستوى الجاهزية ثم التحذير وهو أعلى مراحل التنبيه لرفع الجاهزية القصوى.