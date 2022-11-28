أكدت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي رشا أبو السعود، أن دراسات عدة أظهرت أن الأكثر عرضة للاحتيال المالي ليسوا من كبار السن.

وقالت خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن فكرة المحتالين الضغط على الضحية لتوفير المعلومات اللازمة للحصول على المبالغ المالية .

وحذرت أبو السعود من طرق وأساليب يمكن من خلالها الوصول إلى معلومات الفرد المصرفية حتى لو لم يشاركها مع المحتال.

فيديو | رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي رشا أبو السعود: دراسات عدة أظهرت أن الأكثر عرضة للاحتيال المالي ليسوا من كبار السن#الراصد pic.twitter.com/2zy00XCTXL — الراصد (@alraasd) November 28, 2022