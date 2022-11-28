أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الشروط تتمثل في: “تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر، موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام، خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية”.

كما تشمل الشروط ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام (متغيب عن العمل)، أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط، يشترط وجود 15 يوما أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، سداد رسوم الخدمة.