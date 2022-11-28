أوضح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أنه لاحظ أن منتخب المكسيك لا يبحث عن الفوز، وذلك بالتزامن مع المباراة المرتقبة مع الأخضر ضمن مباريات كأس العالم.

وقال جستنيه: “من خلال متابعتي لمنتخب المكسيك في مباراتين لاحظت كله تركيز اللاعبين على قطع الكرة بأي طريقة ولو استخدموا العنف الجسدي في التحام بعض الأحيان فيه من الخطورة”.

وأضاف: “الكرة الثانية مقطوعة عندهم، ومنتخب لا يبحث عن الفوز إنما تعطيل الفريق المنافس والخروج بأقل الخسائر متعادلاً على أقل تقدير”.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره المكسيكي يوم 30 نوفمبر الجاري في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.