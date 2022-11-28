كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبعاد ومقاسات المطبات الاصطناعية النظامية التي تنفذها في شوارع العاصمة بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتخفيف سرعات المركبات بما يتناسب مع استخدامات الطريق.

وأكدت أنها ملتزمة بوضع لوحات إرشادية توضح اقتراب قائدي المركبات من المطبات الاصطناعية بمسافة 35 مترًا، كما يبلغ ارتفاع المطب 7.5 سم، وبعرض يتراوح ما بين 3.70 و4.30 من الأمتار.

ونوهت بأن الأبعاد المحددة تأتي وفق منهجية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في طريقة إنشاء المطبات الاصطناعية، وبما يتناسب مع مختلف المركبات المستخدمة للطرقات، مع مراعاتها لأولوية الحفاظ على سلامة المشاة، وعابري الشوارع.

وأضافت أن المقاييس المحددة لإنشاء المطبات الاصطناعية تأتي متماشية مع جهودها لجعل الطرقات آمنة لجميع مستخدميها، إلى جانب حرصها على الارتقاء بكفاءة الطرق، وتحسين تجربة التنقل داخل المدينة.