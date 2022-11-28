قالت استشاري السكري والغدد الصماء، رغدة الحارثي، أن السمنة والسكري تصيب الأطفال بأعمار 9 سنوات فما فوق بسبب الترفيه الإلكتروني للأطفال.

وأكدت أن الترفيه قديما كان ترفيه حركي حيث يلعب الأطفال في الشارع، لكن الآن أصبح الأطفال يلعبون الألعاب الإلكترونية، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفتت إلى أن ذلك جعل عضلات الأطفال لا تكبر، مضيفة أن العضلات عندما تتحرك فأنها تأخذ الجلوكوز من الدم، وتحوله لطاقة بناءة للجسم، مضيفة أن الطاقة إذا تراكمت دون حرق ينتج عنها السمنة، التي يكون لها مضاعفات والتي منها السكر.

