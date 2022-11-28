أقدم أحد الركاب على تهديد امرأة بشفرة حلاقة حادة على متن طائرة في مطار جون كينيدي بنيويورك بسبب فيلم تشاهده الأخيرة.

تفصيلا، جلس أحد الركاب بجانب امرأة ولم يعجبه الفيلم التي كانت تشاهده فأخرج شفرة حلاقة حادة بالقرب من رقبة السيدة في محاولة تهديدها لإغلاق ما تشاهده.

وهرولت السيدة إلى مضيفة الطيران لطلب المساعدة، وتم إبلاغ الشرطة والتي ألقت القبض على الراكب وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.