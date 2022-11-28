أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها إلى الطائف، وذلك اعتبارا من 3 يناير المقبل.

وذكرت الشركة أن الشركة ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى الطائف، كما سيتمكّن المسافرون من وإلى مدينة الطائف من زيارة أكثر من 150 وجهة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تشغل رحلتين يوميا إلى الرياض، و أربع رحلات يوميا الى جدة، ورحلتين يوميا إلى المدينة، وخمس رحلات يوميا إلى الدمام، بالإضافة إلى رحلة يوميا الى القصيم.