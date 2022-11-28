أكد قائد منتخب ويلز جاريث بيل عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزاله اللعب دوليا بعد مباراته أمام إنجلترا غدًا، الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، هى الدولية الأخيرة له مع منتخب بلاده مثلما تردد.

وأوضح جاريث بيل فى المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد، أن ويلز أمامها فرصة غدًا لتصحح المسار في البطولة وتوسيع الحظوظ في البقاء بالمونديال”.

وأضاف جاريث بيل :”يجب نسيان الخسارة في المباراة الماضية أمام إيران والتركيز في لقاء الغد من أجل الفوز”.

يذكر أن منتخب ويلز يسعي لتحقيق الفوز على إنجلترا في ختام دور المجموعات، ويمتلك نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية، وأصبحت حظوظه صعبة في التأهل لدور الـ16.