تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق فوزا ثمينا على الأوروجواي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (54 و90 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء.

ويهذه النتيجة، ينفرد المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الأوروجواي الترتيب بنقطة واحدة.

وسيلتقي في الجولة المقبلة، منتخب البرتغال مع كوريا الجنوبية، بينما سيلتقي الفريق الغاني مع أوروجواي.