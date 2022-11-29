الفيفا يكشف عن حكم مواجهة السعودية والمكسيك في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عن تكليف الإنجليزي مايكل أوليفير حكما لمواجهة منتخبنا الوطني ضد ‎المكسيك في كأس العالم.

ويخوض المنتخب السعودي ثالث مواجهاته في كأس العالم 2022 أمام نظيره الأميركي الشمالي، المكسيك، بعد وقوعهما في المجموعة الثالثة للمونديال.

وسبق أن لعب الأخضر أمام المكسيك 5 مرات، خسر في 4 مع تعادل وحيد، دون تحقيق أي انتصار.

ويواجه منتخب السعودية، المكسيك للمرة الأولى عام 1995 وخسر (2-0) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز” وفي العام نفسه تواجه الطرفان في لوس أنجلوس الأمريكية، وخسر المنتخب السعودي (2-1).

ويواجه الأخضر من جديد أمام المكسيك عام 1997 ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس القارات عندما خسر بخمسة أهداف دون رد، وفي عام 1998 ضمن التحضيرات للمونديال لعب المنتخبان وديًا وانتهى اللقاء بتعادل سلبي.