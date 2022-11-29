أعلن وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندرو، أنه سيرتدي شارة بألوان قوس قزح لدعم المثليين، وذلك لدى حضوره مباراة إنجلترا ضد ويلز غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمونديال قطر.

وقال أندرو وهو مثلي الجنس لشبكة “إي تي في”: “سأرتدي بالتأكيد شارة (حب واحد) وأريد أن أظهر الدعم وكنت سعيدا برؤية الوزيرة الألمانية التي حضرت إحدى المباريات مؤخرا، وأعتقد أنه من المهم أن أفعل ذلك”.

وأضاف أندرو أن “هذه المباريات يجب أن تكون عرضا احتفاليا وأن يستمتع بها جميع مشجعي كرة القدم. لكن للأسف يشعر الكثير منهم أن هذه ليست كذلك”.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ارتدت شارة المثليين أثناء جلوسها إلى جوار رئيس “الفيفا” جاني إنفانتينو خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

وفي وقت سابق، عدلت إنجلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عن قرارها ارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات رياضية.