كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم تواصل الطالبة مع شيوخها في الجامعة بواسطة الشبكة الحاسوبية.

وقال عبدالكريم الخضير:”الواضح من السؤال أن هذه طالبة في الجامعة تخاطب الشيوخ والأساتذة المدرسين من خلال الشبكة، فتسألهم ويجيبونها، فإذا كان هذا في العلم المحض، وليس فيه خروج عن هذا العلم، وبأدب العلم، وليس هناك نوايا أخرى غير العلم وقصد العلم، وإذا وُجد من أيِّ طرفٍ من الأطراف غير ذلك يُقطع الاتصال، فهذا لا بأس به”.

وتابع:”هذه الشبكة لا شك أنها مشتملة على شرورٍ عظيمة، لكنْ فيها خير، وفيها نفع، وانتشر العلم بواسطتها، والأسئلة ترد إلى المشايخ من الشرق والغرب في آن واحد وفي درسٍ واحد، فتردنا أسئلة في الدروس من أكثر من عشرين دولة، فلا شك أنها خير، فإذا استُعملت من هذا الوجه: للخير وفي الخير، من غير أن يعتري هذا الخير دخنٌ أو أمرٌ غير مقبول في الشريعة، فهذا استعمال طيب”.