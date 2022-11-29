نجح أطباء في إزالة ذيل من فتاة حديثة الولادة، في حالة نادرة للغاية في مستشفى في نويفو ليون، في شمال شرق المكسيك، وكان والداها بصحة جيدة وفي أواخر العشرينات من العمر.

واكتشف الأطباء ذيلا يبلغ طوله 5.7 سم، كان “ناعما” و”مغطى بالجلد والشعر الناعم” وله طرف “مدبب”.

وقال الأطباء إن الطفلة ولدت دون حدوث مضاعفات في أثناء الحمل. وكان لوالديها بالفعل ابن يتمتع بصحة جيدة. وأشار الأطباء إلى أنه “لم يكن لدى الطفلة تاريخ سابق في التعرض للإشعاع، أو التهابات أثناء الحمل” وفقا لـ”ديلي ميل”.

وأضافوا إن الطفلة بكت عندما قُرِصَت بإبرة على الذيل. وكانت المولودة تتمتع بصحة جيدة، حيث أظهرت اختبارات الدماغ والقلب والسمع والبول نتائج طبيعية.