علق اللاعب البرتغالي برونو فيرناندز، على لمس كريستيانو رونالدو الكرة، خلال مباراة البرتغال و الأوروجواي التي أقيمت على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال برونو فيرناندز:”أعتقد أن كريستيانو رونالدو لمس الكرة وكانت نيتي التمرير”.

وكان البرتغالي برونو فرنانديز سجل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (54 و90 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، ينفرد المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الأوروجواي الترتيب بنقطة واحدة.