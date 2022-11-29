مرور الباحة يكشف سبب وقوع حادث العقيق

باشر مرور منطقة الباحة حادثًا مروريًا في محافظة العقيق بين مركبتين، نتج عنه حالتا وفاة و(4) إصابات.

وأوضح المرور أن السرعة الزائدة كانت سببًا في الحادث، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بين شاحنتين في تمام الساعة 18:40 مساء اليوم على الرقم الموحد 997 بمحافظة العقيق تحديداً حرب طريق جعبة.

وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود سبع إصابات، تم التعامل حسب البرتوكول الإسعافي تم نقل أربع إصابات خطيرة وإصابة رفضت النقل وحالتي وفاة بالموقع.

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