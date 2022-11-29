علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الجدل المثار بشأن فيديو لها مع أحد الأشخاص داخل ملهى ليلي.

وقالت نجيم:”يلي عم حاول يستهبل و يصور على أساس عم يزعجني، بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو، هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي، و ما حدا خصه، بقولكم العبوا غيرها، وجربوا حظكم مرة أخرى. يا عيب الشوم عليكم، ما بتحترموا خصوصية الناس، هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس”.

وأشارت:”هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس ، صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا، بس هل الشئ ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة، بعدكم مفكرين أنه بهل الطريقة بخسر ولادي”.

وتابعت:”وما حدا بهل الدنيا يفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون، أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم، عيب عليكم”.