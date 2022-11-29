كشف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توافر عدد من الوظائف التخصصية (رجال / نساء) والتي ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة، لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام.

وتشمل الوظائف:

– القانونية.

– المحاسبية.

– تقنية المعلومات.

– الإحصاء.

– أخصائي جودة.

– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة.

– حارس أمن.

– المستخدمين.

– مُصمم جرافيك.

– أخصائي تسويق.

– مدير اعلام رقمي.

– أخصائي لغوي.

– محاسب.

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

– أخصائي استشارات مالية.

– أخصائي استشارات أعمال.

– أخصائي استشارات أمن سيبراني.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– مطوّر برامـج.

– أخصائي أساليب تعلم.

– أخصائي وسائل تعليمية.

– أخصائي علاقات عامة.

– أخصائي أنشطة ثقافية.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.

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