كشف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توافر عدد من الوظائف التخصصية (رجال / نساء) والتي ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة، لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام.
وتشمل الوظائف:
– القانونية.
– المحاسبية.
– تقنية المعلومات.
– الإحصاء.
– أخصائي جودة.
– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة.
– حارس أمن.
– المستخدمين.
– مُصمم جرافيك.
– أخصائي تسويق.
– مدير اعلام رقمي.
– أخصائي لغوي.
– محاسب.
– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.
– أخصائي استشارات مالية.
– أخصائي استشارات أعمال.
– أخصائي استشارات أمن سيبراني.
– أخصائي إدارة مشاريع.
– مطوّر برامـج.
– أخصائي أساليب تعلم.
– أخصائي وسائل تعليمية.
– أخصائي علاقات عامة.
– أخصائي أنشطة ثقافية.
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.
التعليقات
اترك تعليقاً