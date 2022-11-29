توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل الى 50كم /ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.