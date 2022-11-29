كشف برنامج حساب المواطن، عن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية.

وأوضح برنامج حساب المواطن بتويتر: “في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل- تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)”.

وتابع: “في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضات الاهلية السابقة)”.