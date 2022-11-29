كشفت شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات عن وظائف هندسية وإدارية وحراسات أمنية بالرياض.

وتشمل الوظائف:

1- مهندسة معمارية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة مدنية).

– مشتركة في هيئة السعودية للمهندسين.

– خبرة من 1 الى 5 سنوات.

2- موظفة إدارية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصله على المؤهل المناسب (دبلوم / بكالوريوس).

– الإلمام التام ببرامج مايكروسوفت.

3- مهندس أمن وسلامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المناسب.

– مشترك في هيئة السعودية للمهندسين.

– خبرة من 1 الى 5 سنوات.

4- حارس أمن:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المناسب.

– الراتب يحدد عند المقابلة.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م، داعية لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):هنا