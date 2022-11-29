كشفت شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات عن وظائف هندسية وإدارية وحراسات أمنية بالرياض.
وتشمل الوظائف:
1- مهندسة معمارية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة مدنية).
– مشتركة في هيئة السعودية للمهندسين.
– خبرة من 1 الى 5 سنوات.
2- موظفة إدارية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– حاصله على المؤهل المناسب (دبلوم / بكالوريوس).
– الإلمام التام ببرامج مايكروسوفت.
3- مهندس أمن وسلامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل المناسب.
– مشترك في هيئة السعودية للمهندسين.
– خبرة من 1 الى 5 سنوات.
4- حارس أمن:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل المناسب.
– الراتب يحدد عند المقابلة.
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م، داعية لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):هنا
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