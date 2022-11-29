كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حقيقة تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك أوروغواي، وتحديدا بعد أن حير الجماهير الكروية بشأن لمس الكرة رأسه من عدمها.

وأوضح فيفا: “الهدف سجل رسميا باسم برونو فيرنانديز”، وجاء ذلك بعد تغريدة أولى أشارت إلى أن رونالدو هو من سجل الهدف.

وكان برونو فيرنانديز أرسل كرة عرضية ارتقى لها رونالدو لتسكن الشباك، معلنة عن هدف اللقاء الأول، وانطلق بعدها رونالدو في فرحة جنونية مما أعطى إيحاء بأنه صاحب الهدف.

يذكر أن البرتغال فازت على أوروغواي، مما يعني تأهل رونالدو ورفاقه رسميا إلى دور الـ16، بينما تقرر الجولة المقبلة الأخيرة المنتخب الذي سيرافقهم، إما أوروغواي أو غانا أو كوريا الجنوبية.