أظهر فيديو نادر، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي سابقا “رونالد ريغان” في عام ١٤٠٢هـ ١٩٨١م خلال خروجه من فندق الهيلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واتضح أن ذلك بعد ٦٩ يوماً من فوز ريغان بالإنتخابات وتوليه الرئاسة.

يذكر أن محاولة الاغتيال جرت حينما خرج ريغان من الفندق متوجها إلى سيارة الليموزين التي كانت في انتظاره، وخلال ذلك قام جون هينكلي جونيور بإطلاق 6 رصاصات من مسدس روم آر جي-14 باتجاه ريغان جميعها لم تصبه.

وأصابت الرصاصة الأولى، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جيمس برادي برأسه.