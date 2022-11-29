أكد الناقد الرياضي محمد الدويش، أن الذي قام به اللاعبين السعوديين لم يُفعل من قبل، لافتًا أنه ما زال يأمل أنه يكون هذا المجهود عنوان لمرحلة قادمة.
وقال الدويش خلال لقائه على برنامج ” حصاد السعودية” المُذاع على قناة 24 الرياضية :” أنه إذا جاء عروض أوروبية تستاهل فنيًا، للاعبين السعوديين اللي أعمارهم صغيرة، أنا أرجو أن لا تمانع أنديتهم .”
وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية جدًا للكرة السعودية، وأن الذي ينقصنا الآن هو أن نرى اللاعبين في أوروبا .”
محمد الدويش :
يجب أن يحترف اللاعب السعودي في أوروبا ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Aldowayesh pic.twitter.com/ViI2njdr5X
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 28, 2022
يا الدويش يحتاج اللاعب السعودي الكثير من الأعدادات لكي يلعب في الدوريات الأوروبية و منها الأعداد النفسي و الجسدي و الفكري و اللغة حتى يتفوق و يوفق.