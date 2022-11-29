أكد الناقد الرياضي محمد الدويش، أن الذي قام به اللاعبين السعوديين لم يُفعل من قبل، لافتًا أنه ما زال يأمل أنه يكون هذا المجهود عنوان لمرحلة قادمة.

وقال الدويش خلال لقائه على برنامج ” حصاد السعودية” المُذاع على قناة 24 الرياضية :” أنه إذا جاء عروض أوروبية تستاهل فنيًا، للاعبين السعوديين اللي أعمارهم صغيرة، أنا أرجو أن لا تمانع أنديتهم .”

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية جدًا للكرة السعودية، وأن الذي ينقصنا الآن هو أن نرى اللاعبين في أوروبا .”