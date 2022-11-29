كشفت مجموعة الحوطي للتشغيل والصيانة (Al-Hoty)، عن فتح التقديم لخريجي البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية، لافتة أنه لا يشترط وجود خبرة.

وأوضحت الشركة أن التخصصات المستهدفة هي:

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة المدنية.

– هندسة البناء.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الصناعية.

أو المجالات ذات الصلة.

وأفادت بأن المتطلبات المطلوبة للتقديم هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة.

– لا يشترط الخبرة (0-3) سنوات.

– على دراية تامة بالتصميم الإنشائي والإشراف على أعمال البناء.

– على دراية بالمعدات الميكانيكية والمعدات الصناعية الرئيسية.

– على دراية بالمشاريع وإدارة البناء.

– على دراية بأنشطة البناء بشكل عام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية المحدثة والشهادات على الإيميل: [email protected]