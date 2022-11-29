كشفت مجموعة الحوطي للتشغيل والصيانة (Al-Hoty)، عن فتح التقديم لخريجي البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية، لافتة أنه لا يشترط وجود خبرة.
وأوضحت الشركة أن التخصصات المستهدفة هي:
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة المدنية.
– هندسة البناء.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الصناعية.
أو المجالات ذات الصلة.
وأفادت بأن المتطلبات المطلوبة للتقديم هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة.
– لا يشترط الخبرة (0-3) سنوات.
– على دراية تامة بالتصميم الإنشائي والإشراف على أعمال البناء.
– على دراية بالمعدات الميكانيكية والمعدات الصناعية الرئيسية.
– على دراية بالمشاريع وإدارة البناء.
– على دراية بأنشطة البناء بشكل عام.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية المحدثة والشهادات على الإيميل: [email protected]
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