بالصور.. أحد سيارات وولينج بينجو الكهربائية الجديدة

تمكنت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى العديد من المقومات، أبرزها الاتجاه الايجابي للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير الكثير من النفقات مقارنة بالوقود التقليدي.

واستطاعت شركة وولينج الصينية أن تعزز تواجدها، بعد أن رفعت النقاب عن أحدث إصداراتها الكهربائية، وهي النسخة الجديدة حاملة اللقب “بينجو”، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

وتتوفر السيارة بينجو بعجلات قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر بتقنية LED، بالاضافة إلى مقدمة انسيابية هادئة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم .

كما تحتوي السيارة على سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع مصابيح تتخذ الشكل البيضاوي، بالاضافة إلى عواكس اضاءة خلفية على جانبي الصادم، والذي تم تعزيزة بحزمة من حساسات الركن.

وتتميز السيارة من الداخل بمقاعد أشبه للرياضية، مع شاشة LCD لقراءة البيانات، بالإضافة إلى مقصورة تتسع إلى 4 مقاعد، إلى جانب العديد من اللمسات العصرية الداخلية.