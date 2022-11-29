علّق المحامي والمستشار القانوني، ناصر بن طريد، على واقعة المواطن الذي صفع مسنًا خلال مناسبة اجتماعية في الباحة، مؤكدًا أن الحق العام لا يسقط حتى لو تنازل صاحب القضية.

وقال بن طريد في حديثه خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” أن القضية يكون لها شقّان، شق الحق العام وهو حق المجتمع ككل وليس للمجني عليه وحده، وهذا يمثّل الدولة أو جهة الدعاوي، نظرًا إلى أن الجاني أخلّ باستقرار المجتمع وارتكب أمرًا ينافي أنظمة الدولة، ومن هنا يقيم المحامي العام الحق أمام المحكمة المختصة.”

وأوضح أن الشق الثاني هو الحق الخاص حق المجني عليه بذاته وما يصدر له سواء تعويض مادي أو شخصي.

وأضاف:” أن الحق العام لايسقط بتنازل المجني عليه لأنه لا يملك هذا الحق حتى يتنازل، أما الحق الخاص فهو أمر يعينه هو بذاته، فلو تنازل سقطت الدعوى، بينما يستمر المدعي العام في تحريك للدعوة الجزائية ضد الجاني”.

ومن جانبه، أكد بن طريد أن المقطع قد يسبب أضرارًا للمعتدى عليه ويصنف ضمن الجرائم المعلوماتية، إذا وقع فيه أضرارًا .

فيديو | المحامي ناصر بن طريد: الحق العام لا يسقط حتى لو تنازل صاحب القضية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/C4l2S2S9ad — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022