أعلن باحثون في جامعة سون يات سين الصينية، ومعهد يونان للسيطرة على الأمراض المتوطنة، وجامعة سيدني الأسترالية عن فيروس شبيه بـ” كورونا”، محذرين من إمكانية انتقاله للبشر.

وأشار أحد العلماء إلى أنه تم اكتشاف الفيروس في خفافيش جنوبي الصين، لافتين أنه واحد من 5 فيروسات من المحتمل أن تنتقل إلى البشر من الخفافيش.

ويُذكر أن الفيروس، المعروف باسم «BtSY2»، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفيروس «SARS-CoV-2»، المسبب لكورونا.

وقام العلماء بجمع عينات من 149 خفاشًا يمثلون 15 نوعًا في 6 مقاطعات أو مدن، تابعة ليونان، وتم استخراج الحمض النووي الريبي (الموجود في الخلايا الحية) وتسلسله بشكل فردي لكل خفاش على حدة.

والجدير بالذكر أن العلماء لاحظوا ارتفاع معدل انتشار فيروسات متعددة لدى الخفاش الواحد، في وقت واحد؛ الأمر الذي أثار القلق.