يحتوي الشاي على الكثير الفوائد الصحية فهو يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، وكذلك يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب.

ورغم فوائد الشاي الكثيرة فإن الخبراء يحذرون من شربه عند تناول بعض الأطعمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدد من الاضطرابات.

عدم الإكثار من السكر أو مزجه بالحليب

لكن شرب الشاي بطريقة صحية يقتضي عدم الإكثار من السكر، أو حتى مزجه بالحليب، وبعض المحليات، لأنه يتحول عندئذ إلى مشروب ذي سعرات حرارية عالية.

البسكويت

الخبراء يوصون بالابتعاد عن هذه العادة، لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالإمساك وارتفاع الحموضة.

السبانخ والبازيلاء

ويستحب الابتعاد عن شرب الشاي عند تناول خضار غنية بالحديد مثل السبانخ والبازيلاء، لأن المكونات الموجودة في الشاي تحول دون امتصاص المعدن في الجسم، وبالتالي، فهي تحرمه من فائدة كبيرة.

الليمون

يضيف كثيرون قطع الليمون إلى أكواب الشاي، لأنهم يحبون مذاقه، في حين أن هذا المزج يزيد الحموضة ويسبب الانتفاخ.

الأطعمة التي تضم من الكركم

يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تضم نسبة عالية من الكركم عند شرب الشاي، لأن الخلط يسبب اضطرابا في عمل الجهاز الهضمي.

المكسرات

يستحب عدم تناول المكسرات عند شرب الشاي، لأن مادة “التانين” في الشاي، تحول دون امتصاص الجسم لعناصر غذائية مفيدة يحتاج إليها.